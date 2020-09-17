سلبية عينات أسوان قبل مواجهة الزمالك.. وصرف مكافأة الفوز على الإنتاج

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 19:39

كتب : رضا السنباطي

أسوان ضد بيراميدز

جاءت نتيجة عينات تحاليل الدم الخاصة بأفراد نادي أسوان قبل مواجهة الزمالك، سلبية بالكامل.

أسوان يستقبل الزمالك على استاد القاهرة غدا الجمعة في الجولة 28 من الدوري المصري.

وصرّح مصطفى أمين المشرف على الكرة في أسوان لـFilGoal.com: "نتيجة تحاليل اللاعبين والجهازين الفني والإداري جاءت سلبية".

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وأوضح مصطفى أمين: "محمد عبد المجيد مهاجم الفريق سيعود لقائمة أسوان أمام الزمالك بعد انتهاء إيقافه لمباراتين".

وواصل: "الإدارة صرفت مكافأة الفوز على الإنتاج الحربي لتحفيز اللاعبين قبل لقاء الزمالك".

وأتم: "لم يتأكد اكتمال شفاء فادي فريد من الإصابة بعض، لكن هناك احتمالية لتواجده في قائمة مباراة الزمالك".

ولم يعرف أسوان طعم الهزيمة في 4 مباريات متتالية، إذ تعادل أمام طلائع الجيش وسموحة، ثم تغلّب على الإنتاج الحربي وطنطا.

ويحتل أسوان المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

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