غرناطة يفتتح تاريخه الأوروبي بفوز عريض على تيوتا الألباني

سحق غرناطة الإسباني مضيفه تيوتا دوريس الألباني بأربعة أهداف نظيفة في ملعب نيكو دوفانا، بالدور التمهيدي لبطولة الدوري الأوروبي.

وسجّل أهداف غرناطة كل من: روبيرتو سولدادو، وكينيدي، ويانخل هيريرا في مناسبتين، بالدقائق 5، و10، و31، و46.

ليحقق غرناطة الفوز في أول ظهور أوروبي له بتاريخه على الإطلاق.

وتلعب مباريات الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي بنظام الدور الواحد، وبالتالي فلا يوجد مباراة إياب.

وفي مباراة أخرى، فاز أبويل نيقوسيا القبرصي على مضيفه كايسار كيزيلوردا من كازاخستان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

كما سحق روزنبورج النرويجي مضيفه فينتسبيلس اللاتفي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وفاز هايدوك سبليت الكرواتي على رينوفا المقدوني بهدف دون رد.

وودّع أستانا الكازخستاني المسابقة بهزيمته المفاجئة على ملعبه بهدف دون رد أمام بودوكنوست من دولة الجبل الأسود.

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