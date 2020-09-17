فليك: أهنئ ليفربول بالحصول على لاعب استثنائي مثل تياجو

قدم هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ التهنئة لليفربول بعد نجاحه في ضم لاعبه تياجو ألكانتارا الذي ينتظر ارتداء قميص الريدز خلال ساعات.

وقال فليك في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "تياجو لاعب استثنائي قضى 7 سنوات ناجحة للغاية هنا، وكان مهما جدا بالنسبة لنا، طاقمي التدريبي وأنا استمتعنا بالعمل معه".

وأضاف "لقد كان موقفا عاطفيا للغاية حينما ودعناه صباح اليوم، لا يمكنني إلا أن أهنئ ليفربول لأنهم حصلوا على لاعب كبير وأيضا شخص رائع".

وتابع "تياجو منح الفريق العديد من الخيارات وجعلنا فريقا غير متوقع، قدم الكثير من الحلول بطرق لا يمكنك توقعها، الآن نحن نخسر لاعبا كبيرا".

قبل ساعات، أعلن كارل هاينزه رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ توصل فريقه لاتفاق مع ليفربول بشأن انضمام لاعبه تياجو ألكانتارا إلى الفريق الإنجليزي.

وصرح رومينيجه لصحيفة "بيلد" الألمانية قائلا: "توصلنا لاتفاق مع ليفربول، تياجو سيرحل".

وكانت شبكة "ذا أثليتك" قد قالت في وقت سابق إن بايرن وليفربول قد توصلا لاتفاق ينضم بموجبه تياجو إلى الحمر بمبلغ 30 مليون يورو.(طالع التفاصيل)

قالت تقارير أخرى في صحف "تيليجراف" و"دايلي ميل" و"جارديان" البريطانية و"بيلد" الألمانية إن تياجو سيوقع على عقد يمتد لـ4 أعوام في صفقة قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني، بجانب 5 ملايين كإضافات في حالة الفوز بألقاب الدوري أو دوري الأبطال.

ومن المرجح أن يرتدي الدولي الإسباني القميص رقم 6 مع ليفربول.

وسيخضع تياجو للفحص الطبي يوم الخميس، بعد الاتفاق على كل شيء بين الفريقين واللاعب.