ليفربول يتحرك لضم تياجو ويوافق على دفع 30 مليون يورو

تحرك نادي ليفربول لضم تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونيخ خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكشف موقع "ذا أثليتك" عن موافقة ليفربول على عرض بايرن ميونيخ لضم اللاعب.

وأشار التقرير إلى أن ليفربول اتخذ خطوات سريعة منذ يوم الإثنين لإنهاء الصفقة في أقرب فرصة.

ووفقا لتقرير ذا أثليتك فوافق ليفربول على دفع 30 مليون يورو من أجل ضم اللاعب.

وتسارعت المفاوضات هذا الأسبوع بسبب رغبة مسؤولي بايرن ميونيخ في إتمام الصفقة قبل انطلاق الدوري الألماني المقرر انطلاقه غدا الجمعة.

وقالت تقارير أخرى في صحفة "تيليجراف" و"دايلي ميل" و"جارديان" البريطانية و"بيلد" الألمانية إن تياجو سيوقع على عقد يمتد لـ4 أعوام وسيدفع راتب بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني قيمة مدة العقد، بجانب 5 ملايين كإضافات في حالة الفوز بألقاب الدوري أو دوري الأبطال كما سيرتدي القميص رقم 6.

وسيخضع تياجو للفحص الطبي يوم الخميس، بعد الاتفاق على كل شيء بين الفريقين واللاعب.

ومن جانبها أشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن الصفقة تمت ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي.

ويسعى ليفربول لإنهاء الصفقة خاصة مع دخول جيورجينيو فينالدو موسمه الأخير من عقده مع الريدز وارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.

اقرأ أيضا:

هل تفاوض الزمالك مع جروس؟

مرتضى: من الوارد عودة مدرب الزمالك السابق