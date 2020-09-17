مدرب وست بروميتش يوضح تفاصيل إصابة حجازي الجديدة

كشف الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون تفاصيل إصابة مدافعه أحمد حجازي.

وجلس حجازي على مقاعد البدلاء في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي يوم الأحد ضد ليستر سيتي، قبل أن يخرج من قائمة فريقه ضد هاروجيت تاون في كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

وقال بيليتش في تصريحات نقلتها جريدة برمنجام ميل: "كان حجازي على مقاعد البدلاء يوم الأحد، ثم تدرب يوم الإثنين مع اللاعبين الذين لم يشاركوا ضد ليستر، لكنه أصيب في العضلة الخلفية أثناء التدريب وهذا هو سبب عدم مشاركته في لقاء كأس الرابطة".

وأضاف "لم يدرك الطاقم الطبي حجم الإصابة يومي الإثنين والثلاثاء، ومن المتوقع ألا تكون الإصابة قوية، فهو لم يقم بالركض سريعا لمسافة طويلة حتى يصاب في العضلة الخلفية بشكل مقلق".

وأتم مدرب الفريق الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز "أتمنى أن تكون إصابة خفيفة".

يذكر أن الدولي المصري عانى من الإصابات كثيرا في الموسم الماضي، إذ شارك في 18 مباراة فقط مع وست بروميتش، 16 في دوري القسم الثاني، و2 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستعد وست بروميتش لملاقاة إيفرتون ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وتأهل وست بروميتش ألبيون إلى الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية بالفوز 3-0 على هاروجيت تاون من الدرجة الرابعة الإنجليزية.

الشوط الأول انتهى بتقدم وست بروم بهدفين نظيفين سجلهما ريكيم هاربر في الدقيقة 18 وهال روبسون كانو في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 77 سجل البديل كالوم روبنسون الهدف الثالث في الدقيقة 77 بعد 4 دقائق فقط من نزوله بدلا من تشارلي أوستن.

وسيلتقي وست بروميتش في الدور الثالث مع برنتفورد في مباراة مقرر إقامتها 22 سبتمبر المقبل.

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