وكيله: إدارة الزمالك لم تتواصل مع جروس

كشف محمد الحبشي وكيل السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق موقف الأخير من تدريب العودة لقيادة الأبيض.

وقال الحبشي: "لم يحدث أي تواصل مع إدارة الزمالك من أجل أن يقود جروس الفريق في الفترة المقبلة".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "هو في سويسرا حاليا".

وأتم "جروس ينتظر مشروعا من أجل العودة للتدريب بعد الحصول على فترة راحة".

جروس صاحب الـ 65 عاما له تجربة ناجحة ومثيرة مع الزمالك في الفترة ما بين 2018 و2019.

الزمالك توج بطلا لكأس الكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه، تحت قيادة جروس.

وقاد جروس فريق أهلي جدة السعودي بعد الرحيل عن الزمالك وتمت إقالته في فبراير الماضي بعدما وقاد الفريق في 16 مباراة فاز في 10 وتعادل مرتين وخسر أربع مرات.