مرتضى: هناك مخطط لإسقاط الزمالك.. ومن الوارد عودة فيريرا

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 23:28

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك هجوما لاذعا على مدرب الفريق السابق باتريس كارتيرون بعد فسخ تعاقده مع النادي ورحيله للسعودية لتدريب التعاون.

وقال مرتضى منصور لقناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "علاقة الزمالك بالأندية السعودية مميزة لكن ما حدث في أزمة رحيل كارتيرون اسمه قصنة".

وواصل "لا أسمح بالتجاوز في حق السعودية وشعبها".

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وأضاف "توقعت أن يخرج بعض المسؤولين السعوديين ويبلغون رئيس التعاون محمد القاسم بأن ما يحدث ليس جيدا لملايين من الزمالكاوية".

وأضاف "رئيس التعاون حينما طلب مني التعاقد مع مصطفى فتحي وافقته على مطالبه المادية ولم أجادله، في المقابل رفض طلب كارتيرون بإكمال مسيرته معنا حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا".

وأردف "ذلك رغم أن الدوري السعودي يبدأ منتصف شهر أكتوبر المقبل، ما حدث مقصود ضد الزمالك".

وشدد مرتضى "لو طلب رئيس التعاون التعاقد مع كارتيرون بشكل ودي لكنت توصلت معه لحل ودي ولم أكن لأحصل على الشرط الجزائي".

وتابع "كارتيرون هرب من الزمالك هذا ما أستطيع قوله، فكل طلباته كانت مجابة حتى مع اهتزاز النتائج في الدوري لم نتحدث معه وننتقده أبدا".

وأضاف "كارتيرون لم يحضر للنادي ومعه حقيبة بها الشرط الجزائي ولا أستطيع منعه من السفر".

وتابع متسائلا "كيف توافق السعودية على عمل كارتيرون بها وهو شخص كاذب، لقد ادعى أن لديه مشاكل نفسيه يريد الرحيل بسببها".

وشدد "هناك مخطط قطري لإسقاط الزمالك بعدما اخترقوا اتحاد الكرة وكشفوا عن قيمة عقود كل لاعبي الزمالك".

وأردف "كارتيرون خائن وكذاب".

وعن احتمالية عودة جيسوالدو فيريرا لتدريب الفريق مجددا أجاب "وارد، هناك لجنة أزمات منعقدة على مدار الساعة لحل المشكلة".

وأتم مرتضى "خلال 48 ساعة سنعلن عن المدرب الجديد".

وكان التعاون أعلن عن التعاقد مع كارتيرون بعقد يمتد لموسمين بعد فسخ عقده مع الزمالك.

مرتضى منصور الزمالك كارتيرون التعاون
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