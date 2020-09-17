أحمد مرتضى: جاريدو من ضمن الأسماء المطروحة لتدريب الزمالك

الخميس، 17 سبتمبر 2020 - 01:04

كتب : FilGoal

جاريدو - النجم الساحلي

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن ترشيح الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للوداد المغربي لتدريب الفريق الأبيض.

وقال أحمد مرتضى عبر قناة الزمالك: "جاريدو من ضمن الأسماء المطروحة لتدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون".

وأضاف "كذلك فيريرا من ضمن الأسماء المطروحة وهو نجح سابقا مع الزمالك وله خبرة في إفريقيا".

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وأكمل "تم عرض 1500 سيرة ذاتية لمدربين مختلفين علينا حتى الآن، وتحركنا بالفعل للتفاوض نحو 3 أو 4 أسماء من بينهم".

وواصل "خلال أيام سيتم الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد".

وتابع "أريد توجيه الشكر لطارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق وهو دائم التضحية من أجل الزمالك".

وكشف "نبحث عن مدير فني صاحب مدرسة واقعية في التدريب"

وأشار "فريقنا يضم عناصر دولية كثيرة وشباب واعد ونحتاج للتركيز على بطولة إفريقيا".

وأتم تصريحاته "مرتضى منصور رئيس النادي يتصل بي يوميا ليسأل عن أحوال جمهور الزمالك وهل هو راض عن النادي أم لا".

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