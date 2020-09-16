تقارير: الصفقة الثانية من إيطاليا.. أوندر يقترب من ليستر سيتي

يقترب ليستر سيتي الإنجليزي من ضم التركي جينكيز أوندر جناح روما الإيطالي.

وستتم الصفقة وفقا لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية بصيغة الإعارة مع أحقية الشراء الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن الإعارة ستكلف الثعالب الإنجليزية 3 مليون يورو، و25 مليون يورو حال ضم اللاعب بشكل نهائي.

وفقا لشبكة "سكاي إيطاليا" فأن التركي سيصل إلى إنجلترا للخضوع للفحص الطبي وإتمام التعاقد.

ويمتلك باشاك شهير التركي نادي اللاعب السابق نسبة 20% من قيمة بيع روما للاعب حسب العقد المُبرم بين الناديين.

وانضم أوندر لصفوف روما في صيف 2017 لتعويض رحيل محمد صلاح إلى ليفربول مقابل 14.25 مليون يورو.

الجناح البالغ 23 عاما شارك في 88 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات.

وسيصبح التركي حال انضمامه للثعالب ثاني صفقات الفريق من إيطاليا هذا الموسم، بعد ضم تيموتي كاستني من أتالانتا الإيطالي مقابل 24 مليوني يورو والذي يعد الصفقة الوحيدة للفريق.

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