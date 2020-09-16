فيرنر: كنت أرغب في القدوم للدوري الإنجليزي لأنه الأقوى.. ولامبارد رجل رائع

"جئت إلى تشيلسي للفوز بالألقاب وكنت أرغب في القدوم للدوري الإنجليزي لأنه الأقوى في العالم".

تيمو فيرنر النادي : تشيلسي تشيلسي

بهذه التصريحات تحدث تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي عن قراره بالانضمام للفريق الأزرق وتفضيله اللعب تحت قيادة فرانك لامبارد رغم تلقيه عدة عروض من أندية إنجليزية أخرى.

وقال فيرنر في مقابلة مع قناة تشيلسي: "جئت إلى هنا للفوز بالألقاب، وتشيلسي ناد كبير ويريد دائما تحقيق البطولات".

وأضاف "بالنسبة لي أريد دائما تحقيق الفوز في كل مباراة لذلك من الواضح أننا جميعا هنا نريد تحقيق ذلك".

وأكمل "الآن لدينا فريق قوي للغاية مكون من عدة شباب قادرون على التطور ويمكننا الاستمرار معا لفترة طويلة لأننا شباب ونريد تحقيق الفوز".

المهاجم الألماني تابع "وهذه طريقة جيدة لتحقيق ما أريد الوصول إليه هنا مع تشيلسي".

وشدد "لأنني هنا في تشيلسي للفوز بالألقاب وبأكبر عدد ممكن من المباريات".

وأفصح "كنت أرغب في القدوم للدوري الإنجليزي الممتاز لأنه أفضل دوري في العالم، وبالنسبة لي فمن الأفضل أن ألعب أمام جماهير الدوري الإنجليزي".

وعن فريقه السابق آر بي لايبزج قال: "عندما لعبت معهم ضد توتنام كان شيئا من الجنون اللعب أمام هذه الجماهير".

وواصل "لذلك أردت أن يكون لدي شعور باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز واللعب لفريق كبير مثل تشيلسي، ولهذا جئت إلى هنا".

وكشف "عندما قررت مغادرة لايبزج تحدث معي أندية مختلفة بالطبع إلى جانب تشيلسي".

وأكد "لكن بالنسبة لي لا أريد أن أتحدث كثيرا عن الأندية الأخرى لأنني قررت في النهاية اختيار تشيلسي".

وشرح "في النهاية قررت الانضمام لتشيلسي لأنه بالنسبة لي كان أفضل قرار يمكنني اتخاذه، ليس فقط بسبب أسلوبهم ولكن لما أظهروه لي".

وأشار "أعتقد أنه كان قرارا صعبا في النهاية لكني متحمس جدا وفخور للغاية لأنني قررت هذا، وبعد شهر ونصف من وجودي في تشيلسي أشعر أنني كنت على حق".

مهاجم منتخب ألمانيا عبر عن سعادته قائلا: "أشعر هنا بشعور جيد، الفريق رائع ولدينا لاعبين جيدين يتمتعون بالهدوء ومن الجيد أنني جزءا من هذا الفريق".

وشدد "يمكننا تقديم عمل جيد للغاية مع هذا الفريق في الأشهر القليلة المقبلة والسنوات المقبلة".

وأكمل فيرنر تصريحاته المطولة مع قناة تشيلسي عن مدربه فرانك لامبارد كالآتي:

"لقد كان وقتا غريبا عندما أتيت إلى تشيلسي لم أتمكن من مقابلته بسبب فيروس كورونا".

"لكنه اتصل بي كثيرا وتحدثنا معا كثيرا وأرسل لي بعض مقاطع الفيديو ليوضح لي أسلوب الكرة الذي يريد أن يلعبه".

"بالنسبة لي كانت هذه أشياء مهمة يجب معرفتها عند الانتقال لناد جديد".

"لأنني أحببت اللعب في لايبزيج وكل شيء هناك كان رائع بالنسبة لي".

"ولذلك كان من المهم حقا أن أنضم لفريق يناسب أسلوبي في كرة القدم".

"وأعتقد أن الدوري الإنجليزي بأكمله يتناسب بشكل جيد مع أسلوبي في الملعب لأنه سريع للغاية والجميع أمامه مساحة للعب بشكل جيد".

"وكان أيضا من المهم أن لامبارد منحي الشعور بأن الطريقة الذي يريد اللعب بها سوف تناسبني جدا".

"الحديث معه كان مهم جدا هو رجل رائع وهادئ للغاية ويوضح ما يريده بشكل مباشر".

"وهو يراك بطريقة أخرى كشخص وليس كلاعب كرة قدم فقط، لذلك كان هذا مثيرا للإعجاب بالنسبة لي وأحد أسباب انضمامي إلى تشيلسي".

ولعب فيرنر قبل أيام أول مباراة له مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي أمام برايتون وصنع هدفا في فوز فريقه بثلاثية مقابل هدف.

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