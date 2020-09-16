مرتضى منصور: هناك مؤامرة في رحيل كارتيرون.. على مسؤوليتي فايلر سيرحل قريبا

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 01:36

كتب : FilGoal

مؤتمر مرتضى منصور

تعجب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من طريقة رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "أن يرحل المدرب في هذا التوقيت وبهذه الطريقة فهناك شبهة مؤامرة في ذلك".

وأضاف "الزمالك تسامح مع كارتيرون كثيرا في التشكيل وفي بعض النتائج وفي النهاية ترك النادي بهذه الطريقة غير المحترمة".

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وأكمل غاضبا "النادي الذي سيعلن التعاقد مع كارتيرون عليه تحمل رد فعل مرتضى منصور".

وتابع "الزمالك أكبر من كارتيرون وأكبر من النادي الذي سيذهب له".

وشدد "أحمل اللجنة الخماسية مسؤولية ما حدث برحيل كارتيرون، وعلى مسؤوليتي الخاصة فايلر سيرحل قريبا".

وأتم تصريحاته "المدير الفني الأجنبي الجديد بمجرد وصوله للقاهرة سيشكل فورا الجهاز الفني المعاون له".

ورحل المدرب الفرنسي كارتيرون عن تدريب الزمالك بعدما أبلغ إدارة النادي برغبته في عدم الاستمرار مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com أيضا عن تشكيل الجهاز الفني الجديد المؤقت للزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك للقاء أسوان يوم الجمعة المقبلة في الجولة 28 من الدوري.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي سيقود فيها طارق يحيى الزمالك من مقعد المدير الفني إذ سبق له قيادة الفريق في عام 2017.

وبعد ذلك تولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لنيبوشا يوفوفيتش.

وسبق لطارق يحيى قيادة الزمالك فنيا رفقة أيمن عبد العزيز خلال الموسم الجاري بعد رحيل ميتشو وقبل قدوم كارتيرون.

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