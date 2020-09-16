مرتضى منصور يوجه 9 رسائل للاعبي الزمالك بعد رحيل كارتيرون

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 01:30

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك تسع رسائل إلى لاعبيه بعد رحيل باتريس كارتيرون.

وفسخ كارتيرون تعاقده مع الزمالك بعد دفع الشرط الجزائي وقيمته شهرين من قيمة العقد.

وعقد منصور جلسة مع اللاعبين رحيل المدير الفني ووجه فيها الرسائل الآتية:

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- مبررات كارتيرون لم تقنعنا، مع احترامي لأي مدرب في العالم لكن اللاعبون هم من في الملعب وأنا لدي أفضل لاعبين في مصر.

- ما حدث يزيدنا كإدارة ولاعبين حماس من أجل النجاح وتحقيق البطولات".

- الأندية الكبرى لا تقف على أي مدرب، كارتيرون كانوا يحسدونه على كوكبة اللاعبين الذين يمتلكهم في الزمالك".

- هناك وفد سيسافر غدا للتعاقد مع مدير فني أجنبي، الجهاز المؤقت بقيادة طارق يحيى ربما يجلس يوم أو يومين أو حتى 10 لحين الانتهاء من إتمام التعاقد".

- المدير الفني الجديد لن يحتاج لفترة إعداد لأنكم جاهزون من الناحية البدنية وانتهينا من المباريات الصعبة أمام الأهلي وبيراميدز والمقاولون".

- نسعى للتعاقد مع مدير فني أفضل من كارتيرون الذي تعاقدنا معه وهو بدون عمل، كان يطالبنا بتجديد عقده وقت كورونا رغم ظروف التوقف".

- لن أشكر كارتيرون بعد ما فعله، هذا موقف لا يليق بمدرب منتخبات ومع احترامي له اللاعبون هم الأساس في الملعب".

- من وجهة نظري لدينا مباراة واحدة حاسمة في إفريقيا وهي الذهاب هناك، إذا حققنا نتيجة إيجابية هناك ستكون العودة في مصر وسنسعى لدخول الجماهير".

- نحن لا نخاف من أي شئ، هل هناك منكم من يخشى ذلك الموقف؟ وأجاب اللاعبون بـ لا.

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