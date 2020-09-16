مرتضى: وفد من الزمالك يسافر أوروبا في أسرع وقت للتعاقد مع مدرب جديد

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 - 00:39

كتب : FilGoal

مرتضى منصور

شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن ناديه بدأ بالفعل إجراءات البحث عن مدير فني جديد خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال مرتضى في جلسته مع كارتيرون التي أذاعتها قناة الزمالك: "كنا نريد أن نشكر كارتيرون لكن لن يمكننا ذلك بعد رحيله بتلك الطريقة".

وأضاف "هناك وفد سيسافر إلى أوروبا في أسرع وقت للتعاقد مع مدير فني أجنبي على أعلى مستوى، وسنطالبه بحصد إفريقيا ومن سيبلغنا أن هذا صعب في الموسم الحالي لن نتعاقد معه".

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وتابع "المدير الفني الجديد لديه شهر كامل قبل بطولة إفريقيا لذلك هناك مهلة جيدة للجاهزية".

وواصل "سيتم عرض عدد من السير الذاتية للمدربين الأجانب وفي النهاية سيتم اختيار جهاز على أعلى مستوى".

وأكمل "لدينا لاعبون رجال يمكننهم اجتياز حالة الطوارئ الحالية والاستمرار في حصد البطولات".

وأتم تصريحاته "متأكد أن هناك اتفاق بين كارتيرون ونادي آخر، هناك من لعب في رأسه ليرحل".

ورحل المدرب الفرنسي كارتيرون عن تدريب الزمالك بعدما أبلغ إدارة النادي برغبته في عدم الاستمرار مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com أيضا عن تشكيل الجهاز الفني الجديد المؤقت للزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك للقاء أسوان يوم الجمعة المقبلة في الجولة 28 من الدوري.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي سيقود فيها طارق يحيى الزمالك من مقعد المدير الفني إذ سبق له قيادة الفريق في عام 2017.

وبعد ذلك تولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لنيبوشا يوفوفيتش.

وسبق لطارق يحيى قيادة الزمالك فنيا رفقة أيمن عبد العزيز خلال الموسم الجاري بعد رحيل ميتشو وقبل قدوم كارتيرون.

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