كارتيرون: لم أرحل عن الزمالك بسبب الأموال.. منذ فترة وأنا أدرس هذا القرار

كشف باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك كواليس رحيله عن تدريب الفريق الأبيض.

وقال كارتيرون في جلسة مع مرتضى منصور عبر قناة النادي: "لم أقرر الرحيل عن الزمالك بسبب الأموال مثلما يقول البعض".

وأضاف "منذ فترة وأنا أدرس قراري بالرحيل عن الزمالك، وعندما اتخذت القرار أصبح لا رجعة فيه".

وأتم تصريحاته "قرار الرحيل عن الزمالك لم يكن سهلا بالنسبة لي، ولكن الزمالك أمامه شهر حتى يستعد بشكل جيد لبطولة إفريقيا".

ورحل المدرب الفرنسي كارتيرون عن تدريب الزمالك بعدما أبلغ إدارة النادي برغبته في عدم الاستمرار مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com أيضا عن تشكيل الجهاز الفني الجديد المؤقت للزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك للقاء أسوان يوم الجمعة المقبلة في الجولة 28 من الدوري.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي سيقود فيها طارق يحيى الزمالك من مقعد المدير الفني إذ سبق له قيادة الفريق في عام 2017.

وبعد ذلك تولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لنيبوشا يوفوفيتش.

وسبق لطارق يحيى قيادة الزمالك فنيا رفقة أيمن عبد العزيز خلال الموسم الجاري بعد رحيل ميتشو وقبل قدوم كارتيرون.

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