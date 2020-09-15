مرتضى: كارتيرون أخبرنا فجرا أنه يريد السفر صباحا

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كواليس طلب المدير الفني باتريس كارتيرون الرحيل عن الفريق.

وقال مرتضى عبر قناة الزمالك: "كارتيرون اتصل بأمير مرتضى منصور فجر الأمس وأخبره أنه يريد مقابلته".

وأضاف "عندما قابله طلب منه الرحيل".

وتابع "سألنا كارتيرون لماذا تريد الرحيل رد قائلا أنه يشعر بالإرهاق والضغط بسبب توالي المباريات ولا يريد أن يكمل مسيرته وأنه سيدفع الشرط الجزائي ويرحل".

وواصل "كذلك أخبرنا أنه يريد السفر صباحا لذلك يريد إنهاء تعاقده معنا حالا".

وتابع "عندما سألناه هل تمتلك أي عرض رد قائلا لا".

وأتم تصريحاته "ما حدث من كارتيرون مهزلة غير مسبوقة وضغط المباريات من اتحاد عمرو الجنايني هو السبب في ذلك".

ورحل المدرب الفرنسي كارتيرون عن تدريب الزمالك بعدما أبلغ إدارة النادي برغبته في عدم الاستمرار مع الفريق. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com أيضا عن تشكيل الجهاز الفني الجديد المؤقت للزمالك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك للقاء أسوان يوم الجمعة المقبلة في الجولة 28 من الدوري.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي سيقود فيها طارق يحيى الزمالك من مقعد المدير الفني إذ سبق له قيادة الفريق في عام 2017.

وبعد ذلك تولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لنيبوشا يوفوفيتش.

وسبق لطارق يحيى قيادة الزمالك فنيا رفقة أيمن عبد العزيز خلال الموسم الجاري بعد رحيل ميتشو وقبل قدوم كارتيرون.

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