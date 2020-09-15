هاني سعيد: كارتيرون؟ لا تضعوا اسم بيراميدز في كل شيء

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 22:35

كتب : محمد يسري

كارتيرون - الزمالك - بيراميدز

اكتفى هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز بتعليق مقتضب للغاية عن أنباء دخول ناديه في مفاوضات مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

وقال هاني سعيد لـFilGoal.com: "مفاوضات مع كارتيرون؟ لا تضعوا اسم بيراميدز في كل شيء".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تقدم كارتيرون باعتذار لإدارة الزمالك اليوم الثلاثاء عن عدم إكمال مهمته مع الفريق.

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ذلك قبل أن يكشف FilGoal.com عن وصول وكيل مدرب بيراميدز أنتي تشاتشيتش إلى مصر لمناقشة مصيره.

ورغم أن بيراميدز يستعد لمواجهة وادي دجلة مساء الأربعاء في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

إلا أن الأمر الأقرب للحدوث هو الاتفاق بين وكيل تشاتشيتش وإدارة بيراميدز على رحيل المدرب الكرواتي، دون الانتظار لمعرفة نتيجة مواجهة وادي دجلة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن الاتجاه السائد داخل نادي بيراميدز هو إقالة المدير الفني الكرواتي من منصبه بعدما تراجع مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

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