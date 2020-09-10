في الجول يكشف – كيف يٌفكر بيراميدز بشأن أنتي تشاتشيتش
الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 18:57
كتب : حامد وجدي
بعد خسارة ثالثة على التوالي أمام المصري، بات رحيل أنتي تشاتشيتش المدرب الكرواتي للفريق محل حديث كثير.
وحسبما علم FilGoal.com من مصدر داخل نادي بيراميدز، فيوجد رأيين حول تشاتشيتش داخل نادي بيراميدز
الرأي الأول مع إقالة أنتي تشاتشيتش من منصبه. هو الرأي السائد وصاحب النسبة الأكبر من التحقق بعد النتائج السلبية الأخيرة.
أصحاب هذا الرأي يبررونه بـأن النتائج الحالية ستبعد الفريق عن المشاركة في دوري ابطال إفريقيا الموسم المقبل في ظل أداء الزمالك الحالي، وقد تبعده أيضا عن المشاركة في بطولة الكونفدرالية".
هم يرون أيضا بأن التعاقد مع مدير فني آخر حاليا أفضل، حتى يكون عالم بكل أمور الفريق للموسم المقبل.
أما الرأي الثاني فمع الإبقاء على تشاتشيتش في منصبه بالوقت الحالي.
أصحاب هذا الرأي يرون بـأن بقاء أنتي حتى انتهاء بطولة الكونفدرالية ضرورة، خاصة وأن الفريق قريب من تحقيقها، ومن الممكن أن يرحل بعدها".
بيراميدز خسر ثلاث مباريات متتالية أمام الزمالك، والجونة والمصري.
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هدف تقدم #المصري على #بيراميدز عن طريق محمود وادى ⚽️#الدوري_على_watchit @AlMasrySC pic.twitter.com/CJf4HtBHW6— WATCH iT! (@WatchiTMENA) September 10, 2020
ويحتل بيراميدز حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة من 26 مباراة.
ويلتقي بيراميدز مع هورونيا كوناكري يوم 19 أكتوبر المقبل بعد تأجيل البطولة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الخميس.
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