الوداد يجيب لـ في الجول عن هل يتفاوض مع كارتيرون لتدريب الفريق

نفى محمد طلال المتحدث الرسمي باسم الوداد المغربي أي أنباء تشير لاقتراب ناديه من التعاقد مع المدير الفني السابق للزمالك باتريس كارتيرون.

وقال المتحدث الرسمي للوداد لـFilGoal.com: "لا نعرف أي شيء عن رحيل كارتيرون من الزمالك".

وشدد "لا نتفاوض مع كارتيرون أو أي مدرب آخر إذ أنه لدينا أنخيل جاموندي يقود الفريق".

يذكر أن كارتيرون سبق له التدريب في المغرب ولكن الرجاء الغريم التقليدي للوداد.

ويستعد الوداد للقاء الأهلي في شهر أكتوبر المقبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقاد المدرب الفرنسي الزمالك للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يلاقي الرجاء المغربي في شهر أكتوبر المقبل.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي.

وإجمالا قاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 10 وخسر 3.

وسجل الزمالك تحت قيادة كارتيرون 49 هدفا واستقبلت شباكه 22.

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