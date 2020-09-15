خبر في الجول - وكيل تشاتشيتش في مصر للاجتماع مع إدارة بيراميدز ومناقشة مصيره.. والقرار الأقرب

يتواجد وكيل أعمال أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز في مصر من أجل تحديد مصير المدرب الكرواتي.

وعلم FilGoal.com أن وكيل المدير الفني الكرواتي سيجتمع مع إدارة نادي بيراميدز من أجل مناقشة مستقبل موكله مع الفريق المصري.

ورغم أن بيراميدز يستعد لمواجهة وادي دجلة مساء الأربعاء في الجولة الـ27 من الدوري المصري.

إلا أن الأمر الأقرب للحدوث هو الاتفاق بين وكيل تشاتشيتش وإدارة بيراميدز على رحيل المدرب الكرواتي، دون الانتظار لمعرفة نتيجة مواجهة وادي دجلة.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق أن الاتجاه السائد داخل نادي بيراميدز هو إقالة المدير الفني الكرواتي من منصبه بعدما تراجع مركز الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

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