كايزر تشيفز لـ في الجول: لا نتفاوض مع كارتيرون.. ولكن

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 21:40

كتب : محمد عبد العظيم

كارتيرون - الزمالك - المقاولون العرب

هل يتفاوض كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مع باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك؟ جيسيكا موتينج مديرة التسويق تجيب.

وقالت موتينج لـFilGoal.com: "لا نتفاوض مع كارتيرون في الوقت الحالي".

وشددت "النادي لديه قائمة من المدربين وسيختار واحدا منهم".

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قبل أن تستدرك وتتم حديثها "لكن لو سنحت فرصة لنا للتفاوض معه لن نتأخر لأننا نبحث عن اسم له خبرة في إفريقيا".

وكان يتولى تدريب كايزر تشيفز الألماني إيرنست ميديندورب الذي رحل عن الفريق قبل عدة أيام عقب الفشل في الفوز بلقب الدوري.

وقاد كارتيرون الزمالك للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يلاقي الرجاء المغربي في شهر أكتوبر المقبل.

ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري على حساب الترجي التونسي والأهلي.

وإجمالا قاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة فاز في 18 لقاء وتعادل في 10 وخسر 3.

وسجل الزمالك تحت قيادة كارتيرون 49 هدفا واستقبلت شباكه 22.

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