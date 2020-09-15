مرتضى منصور: انتظروا أخبارا هامة على قناة الزمالك بعد قليل

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه بصدد الإعلان عن خبر هام لجماهير ناديه بعد قليل.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أخبار هامة على قناة الزمالك في تمام الحادية عشر مساء".

ومن المنتظر أن يعلن مرتضى منصور عن الأخبار الهامة في برنامج زملكاوي الذي يذاع عبر قناة ناديه في تمام الساعة العاشرة مساء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باتريس كارتيرون المدير الفني للزملك أبلغ إدارة النادي برغبته في فسخ التعاقد وتسديد قيمة الشرط الجزائي. (طالع التفاصيل)

وتولى كارتيرون تدريب الزمالك منتصف الموسم الجاري خلفا للصربي ميتشو بعقد يمتد لنهاية الموسم.

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