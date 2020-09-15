الفوز الرابع على التوالي.. المقاصة يواصل صحوته ويضرب نادي مصر بثلاثية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 19:56

كتب : FilGoal

المقاصة - الزمالك

واصل نادي مصر للمقاصة صحوته في الدوري بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي وهذه المرة على نادي مصر.

وتغلب مصر للمقاصة على نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

وارتفع رصيد مصر للمقاصة إلى 36 نقطة في المركز السادس وبفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.

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وقد تكون تلك هي المباراة الأخيرة لإيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر للمقاصة. (تفاصيل من هنا)

أما نادي مصر فأصبح موقفه أكثر صعوبة بعد تجمد رصيده عند 19 نقطة من 26 مباراة في المركز السابع عشر وبات في حاجة إلى 9 نقاط لتخطي المراكز المؤدية إلى الهبوط.

وسجل عمرو مرعي هدف اللقاء الأول في الدقيقة 16 بعد استغلال خطأ مدافع مصر واعتمد مهاجم المقاصة على مهارته الفردية حتى انفرد المرمى وسدد مسجلا الهدف الأول.

وفي الدقيقة 92 وقبل نهاية اللقاء نجح شيميلس بيكلي في إضافة الثاني بعد صناعة من محمد إبراهيم.

وأطلق ريكو رصاصة الرحمة بتسديدة قوية في الدقيقة 95 ليسجل الهدف الثالث لمصر للمقاصة.

وتغلب المقاصة على الإسماعيلي والاتحاد وطنطا ونادي مصر في أخر أربع مباريات خاضهم الفريق.

ويلعب المقاصة مباراته المقبلة أمام الأهلي مساء السبت القادم ضمن مباريات الجولة 28.

أما نادي مصر فيواجه فريق طنطا يوم السبت في صراع الهبوط إذ يتذيل طنطا جدول الترتيب.

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في الدوري مصر للمقاصة إيهاب جلال عمرو مرعي
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