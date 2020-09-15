ذا أثليتك: توتنام يفاوض ريال مدريد لخطف ريجيلون قبل مانشستر يونايتد

أصبح توتنام قريبا من ضم الظهير الأيسر لريال مدريد سيرجيو ريجيلون خلال الانتقالات الصيفية الجارية ليخطف أحد أهداف مانشستر يونايتد.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن الصفقة لم تنته بعد لكن احتمالات حدوثها مرتفعة للغاية.

وأوضح التقرير أن مانشستر يونايتد لم يستطع التوصل لاتفاق مع ريال مدريد حتى الآن لضم اللاعب صاحب الـ23 عاما.

يأتي ذلك في ظل رغبة جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام في إيجاد حل لأزمة مركز الظهير الأيسر إذ أنه يعاني من الناحية الهجومية.

وأوضح التقرير أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لا يفضل ريجيلون منذ أن دربه في صفوف فرق الشباب وحتى مع تواجد الثنائي في الفريق الأول اعتمد المدرب الفرنسي على مارسيلو ثم جلب فيرلاند ميندي من ليون.

وتوج ريجيلون بجائزة أفضل ظهير أيسر في الدوري الإسباني الموسم الماضي وتوج مع فريقه بلقب الدوري الأوروبي حيث اجتاز عقبة مانشستر يونايتد نفسه في نصف النهائي.

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