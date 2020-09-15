أوباميانج بعد تجديد تعاقده: أريد أن أصبح أسطورة في أرسنال

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 - 18:32

كتب : رامي جمال

أوباميانج - أرسنال

"التجديد لهذا لنادي لم يكن أبدا محل شك" هكذا علق بيير إيمريك أوباميانج قائد أرسنال على تجديد تعاقده مع المدفعجية رسميا.

وأعلن أرسنال اليوم الثلاثاء رسميا تجديد تعاقد المهاجم الجابوني حتى صيف عام 2023.

وقال أوباميانج لموقع ناديه الرسمي: "أشكر الجماهير وزملائي وعائلتي لجعلي أشعر إنني أنتمي إلى هنا".

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وواصل صاحب الـ31 عاما "أؤمن بأرسنال، نستطيع تحقيق أشياء كبيرة معا، لدينا بعض الأشياء المثيرة هنا وأؤمن أن الأفضل سيأتي".

وفي فيديو آخر قال أوباميانج: "كنت أعرف الكثير عن أرسنال قبل انضمامي له، الكل يعلم مدى تميز هذا النادي".

وتابع "لقد رأيت العديد من اللاعبين المميزين ولديهم شغف كبير بالنادي ومنهم من لم يُهزم هنا، أحلم أن أكون واحدا منهم، وأن أبقى في قلوب المشجعين للأبد".

وأرد "أريد أن أكون أسطورة في أرسنال مثل تيري هنري وأيان رايت وتوني آدامز ودينيس بيركامب والكثير يجب ذكرهم، إنه يعني الكثير لي أن أكون قائدا لهذا النادي، أريد أن أترك إرث هنا، هذا المكان أنتمي إليه".

وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن أوباميانج: "كان من الهام لأوباميانج أن يبقى معنا، هو لاعب رائع بعقلية مميزة، أن يصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفا مع النادي يشرح لك كل شيء تريد أن تعرفه عن طريقة عمله".

وأتم "هو قائد هام للنادي ويشارك في جزء كبير مما نقوم ببنائه، هو يريد أن يكون ضمن أفضل اللاعبين في العالم وأن يترك علامة مميزة ويستطيع تحقيق ذلك هنا".

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