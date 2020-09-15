بيراميدز يوضح حقيقة المفاوضات مع فايلر.. التعاقد مع محمد إبراهيم ومصير إكرامي وفتحي

رد عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز على ما يُقال في الفترة الأخيرة بخصوص دخول ناديه في مفاوضات مع السويسري ريني فايلر مدرب الأهلي.

وقال بسيوني: "لم يحدث أبدا أننا في مفاوضات مع فايلر".

وشدد في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لم يحدث لا من قريب ولا من بعيد أننا دخلنا في أي مفاوضات مع فايلر".

وتابع "عقد أنتي تشاتشيتش - مدرب بيراميدز- مستمر مع النادي ونحن لا نتخذ أي قرارات بطريقة عشوائية وانفعالية. ندرس كل الظروف والأوضاع قبل أي قرار والأمور مستقرة لدى النادي".

وعن تصريحات إيهاب جلال مدرب المقاصة الذي كشف رغبة بيراميدز في التعاقد معه، قال بسيوني: "إيهاب جلال مدرب قدير وله اسمه وسمعته، وتصريحاته يسأل عنها".

وأشار "لم نتخذ أي قرار بخصوص مدربنا، وإذا كانت هناك أي نية لذلك ويوجد بعض من المرشحين لتولي تدريبنا ومن بينهم أسماء تتواجد في أندية أخرى، وقتها نسلك الطرق الشرعية مع أنديتهم".

وكشف "نتلقى ترشيحات من وكلاء بطريقة يومية بخصوص لاعبين ومدربين".

وتطرق مدير التعاقدات في بيراميدز للحديث عن اقتراب التعاقد مع شريف إكرامي، وحقيقة ضم محمد إبراهيم والتراجع عن صفقة أحمد فتحي.

وأشار مدير التعاقدات في بيراميدز إلى " رتوش أخيرة متبقية على تعاقدنا مع إكرامي. هو قريب للغاية من بيراميدز والأمور مسألة وقت فقط".

وأكمل حديثه قائلا: " محمد إبراهيم لاعب كبير ومميز وكل الأندية تتشرف بتواجده معها ولكن بيراميدز لم يتقدم بأي عرض لضمه على الإطلاق".

وأردف "لم يتم التحدث بأي شكل من الأشكال مع محمد إبراهيم لأنه مرتبط بعقد مع ناديه".

وأجاب بسيوني ساخرا على سؤال (هل طلب أحمد فتحي إعادة مقدم التعاقد والاستمرار مع الأهلي؟) قائلا: "هذا السؤال لا يُرد عليه. تلك الأقاويل ليست موجودة إلا في خيال من يرددها فقط".

وأتم "سنقدم أحمد فتحي في مؤتمر صحفي كبير يليق بقيمة اللاعب كقائد لمنتخب مصر".

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