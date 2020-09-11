إيهاب جلال عن عرض بيراميدز: لم أقرر بعد.. لا أريد الاستعجال وأبلغت المقاصة

كشف إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة عن تلقيه عرضا من نادي بيراميدز لتدريب الفريق خلفا لأنتي تشاتشيتش.

وقال إيهاب جلال لقناة "أون تايم سبورتس 2" عقب الفوز على طنطا بهدفين دون رد في الجولة 26 من الدوري: "حققنا جزء كبير من مهمتنا مع المقاصة ويهمني النادي وموقفه حاليا في الدوري ولا أعلم السنة المقبلة سيكون أي ناد أو غالبا سيتم تغييره".

وبسؤاله هل الأقرب بقائه أم رحيله أجاب "حدثت مفاوضات أمس الخميس مع بيراميدز لكنني لا أستطيع الرحيل دون موافقة المقاصة".

وعن هل لديه رغبة في تدريب بيراميدز علق "لا أعرف، لم أجلس حتى الآن مع مدير أعمالي لرؤية الأقرب وأبلغت وليد هويدي مدير الكرة بمفاوضات بيراميدز".

وشدد "لا أستطيع الرحيل عن المقاصة دون موافقة الإدارة وجعل الفريق في موقع جيد في الدوري".

وعن هل يحقق بيراميدز طموحاته من الناحية الفنية أجاب "لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين مثل الذين أمتلكهم في المقاصة ولا يقلون عنهم، في الأول وفي الآخر يهمني الهدف، وأنا سعيد بمكاني في المقاصة ولا أريد الاستعجال".

وسبق لإيهاب جلال تولي تدريب الزمالك والمصري بالإضافة للمقاصة في الدوري المصري.

وكان إيهاب جلال ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا لخافيير أجيري قبل أن يحصل حسام البدري على المنصب.