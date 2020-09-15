كادينا سير: لوكاس فاسكيز رفض العرض القطري الضخم

رفض لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، الانتقال إلى الدوري القطري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

لوكاس فاسكيز النادي : ريال مدريد ريال مدريد

صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت قبل يومين أن لوكاس فاسكيز تلقى عرضيا ماديا ضخما من أحد أندية الدوري القطري، وأن ريال مدريد ترك القرار للاعبه.

لكن برنامج "اللارجيرو" عبر إذاعة "كادينا سير" الإسبانية ذكر أن لوكاس فاسكيز قرر رفض العرض المغري، والاستمرار في ريال مدريد.

وينتهي عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد في صيف 2021، ويحق له التعاقد مع أي نادٍ آخر مجانًا بدءا من يناير المقبل.

ويعد فاسكيز واحد من اللاعبين المفضلين لـ زين الدين زيدان، إذ يعتبره بديله الذهبي.

لكن مع تعاقد ريال مدريد مع لاعبين شبان في الآونة الأخيرة، تضاءل دور لوكاس فاسكيز، وشارك في 23 مباراة فقط الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

لوكاس فاسكيز (29 عاما) من ناشئي ريال مدريد، وارتدى سابقا شارة قيادة الفريق الرديف، قبل أن يرحل إلى إسبانيول معارا موسم 2014\2015.

ومع عودته لـ ريال مدريد في صيف 2015، شارك لوكاس فاسكيز في 206 مباراة مع الميرنجي، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 46، وساهم في التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية، كما فاز بلقب الدوري الإسباني مرتين.

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