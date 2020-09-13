ماركا: عرض قطري كبير لـ لوكاس فاسكيز.. وهذا موقف ريال مدريد

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 15:06

كتب : FilGoal

لوكاس فاسكيز - ريال مدريد ضد سرقسطة

تلقى لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد، عرضا عربيا مغريا في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

لوكاس فاسكيز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

صحيفة "ماركا" ذكرت أن نادٍ قطري قدّم عرضا ماديا كبيرا لـ فاسكيز، من أجل إغرائه بالانضمام إليه.

حتى اللحظة، لم يتخذ فاسكيز قراره، ووكيله لم يغلق الباب في وجه المفاوضات.

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اللاعب فضّل الحصول على بضعة أيام للتفكير قبل اتخاذ قراره النهائي الذي قد يعني توديعه لـ ريال مدريد.

من جانبه، تركت إدارة ريال مدريد القرار لـ فاسكيز حتى يقرر مستقبله بنفسه.

اسم اللاعب ارتبط بـ توتنام ونابولي، لكن الناديين لم يقدّما عرضا حقيقيا لـ ريال مدريد.

وينتهي عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد في صيف 2021، ويحق له التعاقد مع أي نادٍ آخر مجانًا بدءا من يناير المقبل.

ويعد فاسكيز واحد من اللاعبين المفضلين لـ زين الدين زيدان، إذ يعتبره بديله الذهبي.

لكن مع تعاقد ريال مدريد مع لاعبين شبان في الآونة الأخيرة، تضاءل دور لوكاس فاسكيز، وشارك في 23 مباراة فقط الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين.

لوكاس فاسكيز (29 عاما) من ناشئي ريال مدريد، وارتدى سابقا شارة قيادة الفريق الرديف، قبل أن يرحل إلى إسبانيول معارا موسم 2014\2015.

ومع عودته لـ ريال مدريد في صيف 2015، شارك لوكاس فاسكيز في 206 مباراة مع الميرنجي، سجل خلالها 24 هدفا وصنع 46، وساهم في التتويج بدوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية، كما فاز بلقب الدوري الإسباني مرتين.

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لوكاس فاسكيز ريال مدريد
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