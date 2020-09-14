تشيلسي يؤكد تفوقه التاريخي على برايتون ويقهره في ملعبه

فاز تشيلسي على مضيفه برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب فالمر، بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

جورجينيو، وريز جيمس، وكيرت زوما سجلوا أهداف تشيلسي، فيما سجّل لياندرو تروسار هدف برايتون الوحيد.

ليحصد تشيلسي أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري، ويظل رصيد برايتون خاليا دون رصيد.

الفوز أكد تفوق تشيلسي على برايتون في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الإنجليزي، إذ لم يسبق للبلوز الخسارة مطلقا أمام هذا المنافس.

تشيلسي واجه برايتون 11 مرة، انتصر في 10، وتعادل في واحدة، ولم يعرف طعم الهزيمة أمامه.

وجهان ألمانيان جديدان

شهد تشكيل تشيلسي ظهور اثنين من الصفقات الجديدة، هما الثنائي الألماني: تيمو فيرنر، وكاي هافيرتز.

فيما غاب بقية الوافدين إما للإصابة أو لعدم اكتمال الجاهزية، كما ابتعد ماتيو كوفاسيتش للإيقاف.

خطأ قاتل

تشيلسي احتاج إلى 21 دقيقة فقط حتى يلحق الضرر بأصحاب الأرض، عندما افتك أفراد البلوز الكرة من وسط ملعب برايتون، وشنوا هجمة مرتدة انتهت على عرقلة مات ريان لـ تيمو فيرنر، وبالتالي ركلة جزاء للفريق العاصمي.

المتخصص الإيطالي جورجينيو انبرى للتنفيذ، وبالطبع لم يهدر وافتتح التسجيل لـ تشيلسي في الدقيقة 22.

أخطر فرص برايتون في الشوط الأول جاءت بواسطة صاحب الأصول الكولومبية ستيفن ألزاتي بتسديدة قوية في الدقيقة 34، لكن كيبا أريزابالاجا أبعد الكرة بنجاح.

ثم تلقى برايتون ضربة في نهاية الشوط الأول بإصابة نجمه الجديد آدم لالانا في الدقيقة 45 وتبديله، بعد أسابيع من انتقاله قادما من ليفربول.

شوط مشتعل

الشوط الثاني بدأ بقوة كبيرة، عندما أدرك تروسار التعادل لـ برايتون في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة.

لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم سوى ثوانٍ معدودات، عندما أعاد جيمس فريقه تشيلسي إلى المقدمة في الدقيقة 56 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

قبل أن يقتل الفرنسي زوما المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 66 بتسديدة أرضية اصطدمت بالدفاع وعرفت طريقها نحو الشباك.

الدقيقة 85 حملت نبأ سيئا للمدرب فرانك لامبارد، بإصابة لاعب الوسط جورجينيو، ليضطر إلى تعويضه بالقائد سيزار أزبليكيوتا.





































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