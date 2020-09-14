تشكيل تشيلسي – كيبا أساسي.. وظهور أول لـ فيرنر وهافيرتز أمام برايتون

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي، عن تشكيله لمواجهة برايتون هوف ألبيون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وشهد التشكيل الدفع بـ كيبا أريزابالاجا في حراسة المرمى، بعد أيام من التعاقد مع الحارس الفرنسي إدوارد ميندي غير الموجود في قائمة الفريق.

كما دفع لامبارد بالثنائي الألماني الجديد في خط الهجوم: تيمو فيرنر، وكاي هافيرتز.

ولا يتواجد حكيم زياش المصاب، فيما لم تكتمل جاهزية بن تشيلويل وتياجو سيلفا بعد، كما يغيب ماتيو كوفاسيتش للإيقاف.

تشكيل تشيلسي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

الدفاع: ريز جيمس – أندرياس كريستنسن – كيرت زوما – ماركوس ألونسو

الوسط: جورجينيو – نجولو كانتي – روبن لوفتوس تشيك

الهجوم: ميسون ماونت – تيمو فيرنر – كاي هافيرتز

دكة البدلاء: ويلي كاباييرو – أنطونيو روديجر – سيزار أزبليكويتا – روز باركلي – كالوم هودسون أودوي – أوليفيه جيرو – تامي أبراهام

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