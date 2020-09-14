تقرير يكشف موقف تياجو ألكانتارا وعائق فينالدوم

أعلن بايرن ميونيخ قبل عدة أسابيع رغبة لاعبه تياجو ألكانتارا في الرحيل عن الفريق من أجل خوض تحد جديد وبرز اسم ليفربول.

ولكن لم يحدث جديد حتى الآن فما هو السبب؟ شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية كشفت التفاصيل في تقرير لها اليوم الإثنين.

وأوضح التقرير إن انضمام تياجو لليفربول يعطله رحيل الهولندي جورجينيو فينالدوم المطلوب من قبل برشلونة.

وأشار إلى أن فينالدوم لا يريد الرحيل عن ليفربول لذا النادي الإنجليزي ليس لديه ما يكفي من ميزانية لضم تياجو.

أما فيما يخص مانشستر يونايتد فاللاعب يرغب في الحصول على 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا وهو ما لا يريد النادي الإنجليزي دفعه ويرغب في خفض ذلك المبلغ.

وحال عدم موافقة تياجو على تخفيض راتبه فيونايتد لن يضمه.

وينتهي تعاقد تياجو مع بايرن بنهاية الموسم المقبل.

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