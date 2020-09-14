تحديدد موعد لقاء بيراميدز وهوريا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 18:35

كتب : FilGoal

الجونة - بيراميدز (من حسابات بيراميدز الرسمية)

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين مواعيد مباريات بطولة الكونفدرالية بالكامل.

وتقرر إقامة لقاء نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين في الـ19 من شهر أكتوبر المقبل في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وفي اليوم التالي سيلتقي بيراميدز مع منافسه هوريا في ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

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على أن يقام النهائي في الملعب ذاته في الـ25 من شهر أكتوبر كذلك.

يذكر أن كاف أعلن في وقت سابق استكمال الكونفدرالية بإقامة مبارياتها من لقاء واحد فقط وليس ذهاب وإياب.

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