كاف يعلن موعد مواجهتي الأهلي والوداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين موعد مواجهتي الأهلي والوداد المغربي المقرر إقامتهما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح كاف أن لقاء الذهاب سيقام في المغرب في الـ17 من شهر أكتوبر المقبل.

فيما سيتقام مباراة الإياب في مصر في الـ23 من الشهر ذاته.

على أن يقام النهائي في السادس من شهر نوفمبر المقبل ولم يتحدد مكانه بعد.

وكان كاف أعلن في وقت سابق أنه حال بلوغ فريق من مصر وآخر من المغرب للنهائي فسيلجأ للقرعة لتحديد مكان إقامة المباراة في أي من البلدين.

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