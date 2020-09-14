تقرير تونسي: البلايلي يرحب بالعودة للترجي وينتظر حسم المفاوضات مع أهلي جدة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 18:07

كتب : FilGoal

يوسف البلايلي

كشفت صحيفة الصباح نيوز التونسية عن رغبة يوسف البلايلي لاعب منتخب الجزائر وأهلي جدة السعودي في العودة إلى ناديه السابق الترجي التونسي.

وذكرت الصحيفة أن البلايلي يرحب بالعودة مرة أخرى لنادي الترجي التونسي، بعدما اقترب من الرحيل عن ناديه الأهلي السعودي.

لكنه ينتظر وصول الترجي لاتفاق مع الأهلي بشأن المقابل المادي الذي سيحصل عليه النادي السعودي لتركه لنظيره التونسي.

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وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن أسباب تراجع أهلي جدة عن فكرة إعارة البلايلي، والسعر الذي حدده النادي السعودي لبيع لاعبه الجزائري لأي ناد يرغب في ضمه. (طالع التفاصيل)

وجاء قرار أهلي جدة بالاستغناء عن بلايلي بسبب رفضه استئناف التدريبات مع فريقه.

وتغيب بلايلي عن الرحلة الخاصة بنقله إلى السعودية وهو ما أثار غضب إدارة أهلي جدة.

وصرح طارق كيال المشرف العام على الكرة بأهلي جدة للصحافة السعودية أن قضية بلايلي معقدة لأنه لاعب غير منضبط والنادي لا يريد لاعب يشارك باسمه فقط ولكن يبحث عمن يقاتل في الملعب.

صاحب الـ28 عاما انضم إلى الأهلي قادما من الترجي في صيف 2019، ويمتد عقده حتى صيف 2022.

ولعب البلايلي بقميص أهلي جدة في 18 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 أخرين.

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