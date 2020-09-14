كاف يخطر الزمالك بموعد مواجهتي الرجاء في إفريقيا

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 17:58

كتب : إبراهيم رمضان

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أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مجلس إدارة نادي الزمالك بموعد مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وحدد كاف موعد مباراة الذهاب يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل في المغرب.

على أن تقام مباراة العودة في مصر في الـ 24 من شهر أكتوبر المقبل.

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وعلم FilGoal.com من مصدر داخل نادي الزمالك نية الفريق للسفر إلى المغرب يوم 11 أكتوبر المقبل.

واعترض الزمالك عبر رئيسه مرتضى منصور على تحديد موعد 12 أكتوبر كموعد للقاء الفريق في الدوري أمام حرس الحدود، وشدد على أن فريقه لن يلعب تلك المباراة. (طالع التفاصيل)

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