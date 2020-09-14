مرتضى منصور لـ في الجول: الزمالك لن يلعب مواجهة الحدود.. ما يحدث مهزلة

الإثنين، 14 سبتمبر 2020 - 14:27

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نية فريقه عدم خوض مواجهة حرس الحدود المقررة يوم 12 أكتوبر في الدوري.

وقال مرتضى لـ FilGoal.com: "الزمالك لن يخوض مواجهة حرس الحدود في الدوري".

وشدد "سأقدم شكوى لدى فيفا ضد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بسبب ما فعله في الكرة المصرية".

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وأكد "ما يحدث مهزلة وأنا غير معترف بهذه اللجنة".

وأتم مرتضى "الزمالك يعسكر قبل مواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بـ 5 أيام ويسافر إلى المغرب بطائرة خاصة".

وفي وقت سابق، كشف مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك، عما وصفه بـ “الاستياء الشديد" من جدول الدوري المعلن في ساعة متأخرة من أمس الأحد.

وشدد "سنطلب تأجيل لقاء حرس الحدود يوم 12 أكتوبر، بسبب اقترابه الشديد من مواجهتنا للرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، أحد يومي 17 أو 18 أكتوبر". (طالع التفاصيل)

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري المصري، فيما عدا الجولة الأخيرة.

ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في الدوري، بالإضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ 16 من كأس مصر، ومباراتين من الدور ربع النهائي.

وكشف حسام الزناتي مدير المسابقات في اتحاد الكرة أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة وفي مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق في توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات".

وأضاف الزناتي في تصريحاته وفقا لبيان اتحاد الكرة "الجولة الأخيرة ستقام قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل".

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