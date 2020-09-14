إمام عاشور.. الموهوب المحترف منذ كان في التاسعة من عمره

كانت قدراته واضحة جلية بمجرد رؤيته في المستطيل الأخضر، طفل موهوب لا تجد مثله كثيرا، لذلك هرول مسؤولو غزل المحلة للتعاقد معه ولم يبلغ بعد 10 سنوات!

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

إمام عاشور.. لاعب الزمالك الموهوب، الذي تنتظر منه الجماهير البيضاء الكثير، لاعب منتخب مصر الأولمبي المتوج بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.

لنعد لقصة اكتشاف اللاعب البالغ عمره 22 عاما، والتي يرويها عمر عبد الله نجم غزل المحلة السابق فيقول لـFilGoal.com:"كنت مديرا لقطاع الناشئين في النادي ونبحث عن مواهب وشاهدت إمام في اختبارات، كان شقيقاه يلعبان في النادي".

وواصل "بمجرد أن شاهدته طلبت التعاقد معه رغم أنه لم يبلغ بعد العاشرة. والده رفض في البداية أملا في انضمامه لناد أكبر في القاهرة، فطلبت الذهاب لمنزله لإقناعه بالتوقيع، وبالفعل وقع معنا عقدا".

واستمر موضحا كيف طور لاعب حرس الحدود السابق "كان نموه بطيئا حتى عندما بلغ 17 عاما، زملاؤه كانوا أفضل منه على الصعيد البدني، لذلك تأخر تصعيده للفريق الأول. كان ذلك عائقا له لأنه اعتمد دائما على مهارته، والتي كانت وحدها لا تسعفه أحيانا أمام من هم أقوى منه بدنيا".

تدرج إمام في غزل المحلة إلى أن حصل على فرصة في الفريق الأول في 2017، مع المدرب طارق محجوب، وحين واجه حرس الحدود في دوري الدرجة الثانية، لفت أنظار مسؤولي الأخير ليقرروا استعارته للمشاركة في الدوري الممتاز.

وبعد موسم واحد بقميص حرس الحدود في الممتاز، انتقل إمام عاشور لأحد عمالقة الكرة المصرية، الزمالك.

شارك إمام في أول 4 جولات من الموسم الحالي للدوري والتي جمع فيها الزمالك 10 نقاط، ثم استدعاه شوقي غريب مدرب منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في كأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.

غاب بعدها جناح الزمالك عن المباريات وأوقفه الاتحاد المصري لكرة القدم على إثر أحداث كأس السوبر الأخير.

لكنه عاد لتمثيل القلعة البيضاء في آخر مباراتين بالدوري وظهر بمستوى طيب.

ولا يزال اللاعب الموهوب يبحث عن هدفه الأول بالقميص الأبيض.

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