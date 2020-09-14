مصدر بـ جهاز الزمالك لـ في الجول: مستاؤون من جدول الدوري.. وسنطلب تأجيل لقاء الحدود

كشف مصدر بالجهاز الفني لنادي الزمالك، عما وصفه بـ “الاستياء الشديد" من جدول الدوري المعلن في ساعة متأخرة من أمس الأحد.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لدينا استياء شديد من ضغط جدول الدوري الشديد".

وأردف "اتحاد الكرة يقول إنه يريد إنهاء الدوري، لماذا يقحم مباراة كأس مصر وسط الجدول؟".

ويواجه الزمالك سموحة في دور الـ 16 يوم 5 أكتوبر المقبل.

وشدد "سنطلب تأجيل لقاء حرس الحدود يوم 12 أكتوبر، بسبب اقترابه الشديد من مواجهتنا للرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب، أحد يومي 17 أو 18 أكتوبر".

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري مواعيد الجولات المتبقية لمسابقة الدوري المصري، فيما عدا الجولة الأخيرة.

ويتضمن جدول المواعيد جميع المباريات المؤجلة في الدوري، بالإضافة إلى المباراتين المتبقيتين من دور الـ 16 من كأس مصر، ومباراتين من الدور ربع النهائي.

وكشف حسام الزناتي مدير المسابقات في اتحاد الكرة أن هناك عدة أسباب لعدم إعلان مواعيد الجولة الأخيرة وفي مقدمتها الرغبة في إقامة المباريات المؤثرة نتائجها في هبوط بعض الفرق في توقيت واحد، وكلما اتضح الموقف تقلص عدد هذه المباريات".

وأضاف الزناتي في تصريحاته وفقا لبيان اتحاد الكرة "الجولة الأخيرة ستقام قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل".