تقرير صادم لـ برشلونة: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لضم لاوتارو مارتينيز

في خبر قد يكون صادما لعشاق برشلونة، يبدو أن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان سيتجه إلى ريال مدريد.

زعمت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية أن ريال مدريد توصل لاتفاق لضم المهاجم الدولي الأرجنتيني (23 عاما) بقيمة 100 مليون يورو.

الدولي الأرجنتيني كان هدفا لبرشلونة لوقت طويل، حتى أن النادي الإسباني فاوض نظيره الإيطالي لكنه لم يتوصل لاتفاق في النهاية على قيمة ضم اللاعب.

وأوضحت الشبكة أن ريال مدريد نجح فيما لم ينجح فيه برشلونة، وتواصل لاتفاق مع إنتر لضم اللاعب.

وأشارت الشبكة إلى أن الصفقة قد تتحول إلى دفع مبلغ 50-60 مليون يورو بجانب منح أشرف حكيمي مجانا إلى إنتر وعدم الحصول على مقابل مادي سعرا للاعب.

حكيمي الدولي المغربي انضم إلى إنتر هذا الصيف من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

وقد يستغل إنتر أموال لاوتارو لضم نجولو كانتي لاعب تشيلسي الذي يرغب أنطونيو كونتي مدرب إنتر في الحصول على خدماته بشدة، ويطلب النادي اللندني الحصول على 50 مليون يورو ثمنا له.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد توصل بالفعل لاتفاق مع اللاعب كذلك وسيحصل على 8 ملايين يورو في الموسم.

وفي حالة صحة التقرير، فإن الاتفاق الشخصي وراتب اللاعب سيكون أقل مما اتفق عليه برشلونة في الماضي بـ2 مليون يورو.

لاوتارو انضم إلى إنتر قادما من راسينج كلوب في صيف 2018 بمبلغ 25 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

وشارك الدولي الأرجنتيني خلال الموسم المنصرم في 48 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 21 هدفا وصنع 7 آخرين.