اتحاد اليد المصري لـ في الجول: استئناف موسم الرجال مؤكد.. الموعد يحدد القوائم

استقر الاتحاد المصري لكرة اليد على استئناف الموسم لمسابقات دوري وكأس الرجال.

وكان اتحاد كرة اليد المصري قد أعلن في البداية إلغاء الموسم بناء على رغبة جميع الأندية التي صوتت لذلك باستثناء الأهلي، قبل أن يتراجع بعد قرار وزارة الرياضة باستئناف كافة مسابقات الموسم في كل الرياضات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد كافة المسابقات بما فيها الصعود والهبوط في دوري الرجال باستثناء مسابقة المحترفين وكأس مصر.

وقال عبده عبد الوهاب عضو الاتحاد المصري لكرة اليد لـ FilGoal.com: "من المؤكد استئناف مسابقة دوري المحترفين".

وعن موعدها أوضح "يجتمع الاتحاد يوم الأربعاء للاستقرار على التفاصيل".

وكشف عبد الوهاب "قد يستأنف الدوري والكأس قبل الموسم الجديد المقترح له 28 سبتمبر الجاري".

وأضاف "قد نبدأ الموسم الجديد ومع أول توقف يتم استئناف المتبقي من الموسم الجاري".

وتابع "تحديد موعد استئناف المسابقات سيحدد إقامتها بالقوائم السابقة أو الجديدة".

وأتم تصريحاته "اجتماع الأربعاء يحدد ملامح المتبقي من الموسم".

وكان هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قد صرح لـ FilGoal.com على هامش قرعة بطولة العالم أنه لم يتحدد إلغاء الموسم كما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي. (من هنا)

ويتبقى جولتان من الدوري المصري، فيما يُنتظَر أن توقفت بطولة الكأس عند مرحلة نصف النهائي.

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