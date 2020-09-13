روبرتسون: نحمد الله على وجود صلاح معنا

يدرك أندي روبرتسون مدافع ليفربول قيمة وجود زميله محمد صلاح في الفريق، وهو ما ظهر في كلماته عن النجم المصري.

صلاح سجل ثلاثية في فوز ليفربول على ليدز يونايتد 4-3 في لقاء افتتاحي رائع ومثير للفريقين في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر روبرتسون صورته مع صلاح عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها قائلا: "نحمد الله على وجود هذا الرجل معنا".

وأضاف قائد منتخب اسكتلندا "من الرائع العودة لمنافسات الدوري".

روبرتسون صنع ثاني أهداف الريدز في اللقاء بعرضية متقنة قابلها فيرجيل فان دايك برأسية في الشباك.

View this post on Instagram Thank god for this man. Great to be back!!! #YNWA A post shared by Andrew Robertson (@andyrobertson94) on Sep 12, 2020 at 12:38pm PDT

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل هدفا على الأقل في المباراة الافتتاحية لأربعة مواسم متتالية.

صلاح عادل في ذلك رقم تيدي شيرينجام في الفترة من 1992/1993 إلى 1995/1996 وهما الوحيدين الذين حققا ذلك في تاريخ الدوري الإنجليزي.

الهاتريك لنجم منتخب مصر هو الثالث له بقميص ليفربول منذ قدومه عام 2017.

سجل من قبل أمام واتفورد، وبورنموث في الدوري الإنجليزي أيضا.



















































ويعد الهاتريك هو الخامس لصلاح بشكل عام. فسجل من قبل هاتريك مع روما أمام بولونيا، وآخر مع منتخب مصر أمام زيمبابوي في تصفيات كأس العالم 2014.

ولأن الهاتريك جاء في الجولة الافتتاحية، فوجب التذكير بأن لاعب بازل السابق بات اللاعب التاسع تاريخيا في تسجيل "هاتريك" بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز.

ثلاثية صلاح أخيرا، جعلته يكسر حاجز الخمسين هدفا مع ليفربول في ملعب أنفيلد. وهو الآن رابع لاعب في تاريخ النادي العريق يصل لهذا الرقم بعد روبي فاولر (85 هدفا)، وستيفين جيرارد (69 هدفا) ،ومايكل أوين (63 هدفا).

وبما أنه الهاتريك الثالث لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، فقد بات صاحب الـ28 عاما ثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تاريخيا في تسجيل هاتريك بالدوري الإنجليزي.

فقط ياكوبو المهاجم النيجيري ولاعب إيفرتون، وبورتسموث، وميدلسبره، وبلاكبيرن السابق من سجل هاتريك أربع مرات في الدوري الإنجليزي من اللاعبين الأفارقة.

وأخيرا. خطى لاعب المقاولون العرب السابق خطوة أخرى كبيرة في طريق دخوله نادي المائة مع ليفربول.

وصل صلاح للهدف الـ 97 بقميص ليفربول، وعلى بعد ثلاثة أهداف فقط من دخول نادي المائة بأهدافه في مختلف البطولات.

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