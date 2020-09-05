هشام نصر لـ في الجول: فخور بحفل القُرعة.. وهذا موقف الدوري من الإلغاء

أبدى هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، فخره بحفل سحب قرعة كأس العالم مصر 2021 على سفح الأهرامات.

وصرّح نصر لـFilGoal.com: "فخور بتنظيم حفل القرعة والهيئة التي خرج عليها، تلقينا إشادات من وسائل إعلام أجنبية، وهذا يثبت أن المصريين قادرين على إنجاح أي شيء".

وأضاف: "هذا الحفل هو بروفة لتنظيم البطولة وحفل الافتتاح ي شهر يناير".

وواصل: "ندخل هذه البطولة بشعار "نعم نستطيع" خصوصا أنها المرة الأولى التي تنظم بـ32 منتخبا. استطعنا إنجاز العديد من الاستعدادات رغم الظروف التي واجهتنا بسبب كورونا".

وتابع: "عملنا سيستمر من الغد ولم ينته بانتهاء القرعة، نريد أن يكون كل شيء جاهزا بحلول الموعد المحدد".

وأوضح موقف المنتخب: "المنتخب عسكر في الغردقة لمدة أسبوعين، ويتدرب الآن في القاهرة ثم سيذهب إلى الغردقة مجددا، وخاطبنا أكثر من دولة أجنبية من أجل المباريات الودية، لكن ندرس المنتخبات المتاحة في ظل ظروف الطيران، نريد التدرج في المباريات الودية حتى الوصول لمواجهة أعلى مستوى حتى نرتفع باللياقة البدنية".

موقف الدوري

حتى اللحظة، لم يصدر قرار بإلغاء الدوري أو استكماله وسط غموض يحيط بمصيره، فهل حقا يرغب روبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني للمنتخب في إلغاء المسابقة؟

هشام نصر أجاب: "المدرب لم يقل لفظيا إنه لا يرغب في استكمال الدوري، لكنه مثلا قام بمد معسكر الغردقة لمدة أسبوع، أليست تلك رسالة برغبته في تجميع اللاعبين لوقت أطول ورفع مستواهم البدني؟".

وتابع: "لا أدري حتى الآن سبب اللغط حول الأمر، اتحاد اليد لم يصدر قرارا بإلغاء الدوري، لا زلنا سنجتمع وندرس الموقف".

وأشار: "يتساءلون كيف للموسم أن يكتمل بلاعبين جدد، وأقول لهم إن ذلك ليس جديدا ولا يحدث لأول مرة، بل يحصل في كل دول العالم".

وعن تحديد 28 سبتمبر موعدا مقترحا للموسم الجديد، أوضح: "بطولة أوروبا بدأ موسمها الجديد ثم واصلوا الموسم القديم من أجل استكماله، لا تعارض في ذلك".

ويتبقى جولتان من الدوري المصري، فيما يُنتظَر أن توقفت بطولة الكأس عند مرحلة نصف النهائي.

واختارت مصر الوقوع في المجموعة السابعة رفقة السويد والتشيك، ومنتخب من أمريكا الجنوبية، بمونديال اليد الذي تنظمه على أراضيها في يناير المقبل.

وتنطلق البطولة يوم 14 يناير، وتُختتم يوم 31 من الشهر عينه.

وجاءت المجموعات كاللآتي:

المجموعة الأولى: ألمانيا - المجر - أوروجواي - كاب فيردي

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - البرازيل - بولندا

المجموعة الثالثة: كرواتيا - قطر - اليابان - أنجولا

المجموعة الرابعة: الدنمارك - الأرجنتين - البحرين - الكونغو الديمقراطية

المجموعة الخامسة: النرويج - النمسا - فرنسا - ممثل أمريكا الشمالية

المجموعة السادسة: البرتغال - الجزائر - أيسلندا - المغرب

المجموعة السابعة: السويد - مصر - التشيك - ممثل أمريكا الجنوبية

المجموعة الثامنة: سلوفينيا - بيلاروسيا - كوريا - روسيا

اقرأ أيضا:

تعرّف على مجموعة مصر في مونديال اليد

6 أهداف في أفضل مباريات الدوري