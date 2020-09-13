منافس الزمالك - الرجاء يستعيد نجمه بعد الشفاء من الإصابة

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 18:48

كتب : FilGoal

محمود بنحليب - الرجاء

استعاد الرجاء المغربي محمود بنحليب أحد أبرز نجومه وخاض التدريبات بعد غيابه خلال الأشهر الماضية.

محمود بن حليب

النادي : الرجاء البيضاوي

الرجاء البيضاوي

ويستعد بنحليب من خلال التدريبات للمباريات المقبلة سواء المحلية أو القارية بعد غياب طويل.

وكشف موقع Le 360 sport أن عودة بنحليب للتدريبات الجماعية تزامنت مع استفادة اللاعبين من 3 أيام راحة عقب تأجيل مواجهة سريع وادي زم بسبب كورونا.

أخبار متعلقة
منافس الأهلي - الوداد يرفض هدية الرجاء ويتعادل مع الجيش الملكي.. وإصابة حارس مرماه منافس الزمالك - تأجيل جديد يضرب مباراة لـ الرجاء في الدوري المغربي منافس الزمالك - تقرير مغربي: الرجاء يقترب من استعادة 3 لاعبين إسماعيل يوسف رئيسا لبعثة الزمالك في المغرب لمواجهة الرجاء

وأشار التقرير إلى جاهزية بنحليب للمشاركة في مباريات الدوري المغربي المقبلة والمنافسة في دوري أبطال إفريقيا حال استعاد لياقته البدنية بالكامل.

وكان بنحليب قد توج بلقب هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية منذ موسمين وساهم في فوز فريقه باللقب.

ويلعب الرجاء أمام الزمالك أحد يومي 16 أو 17 من شهر أكتوبر بينما الإياب في مصر بعد أسبوع.

اقرأ أيضا

روبرتسون يتغنى بصلاح

عرض عربي مغر للاعب ريال مدريد

الرجاء بنحليب الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
أنشيلوتي يتفوق على مورينيو ويكسر عقدة الـ 4305 يوما.. إيفرتون يُسقط توتنام 9 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري – الزمالك ضد الإنتاج الحربي 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – جنش يحرس المرمى.. وإسلام جابر ظهير أيسر أمام الإنتاج 44 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الإنتاج الحربي – باسم مرسي ودويدار أساسيان أمام الزمالك 52 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك - الرجاء يستعيد نجمه بعد الشفاء من الإصابة 53 دقيقة | إفريقيا
تحليل في الجول - أفكار بيلسا التي خدعت كلوب 58 دقيقة | الدوري المصري
المنتخب المغربية: أهلي جدة يشترط 4 ملايين يورو لرحيل بلايلي ساعة | إفريقيا
ذئب لثلاث سنوات مقبلة.. نونو سانتو يجدد عقده مع ولفرهامبتون رسميا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك