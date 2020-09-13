منافس الزمالك - الرجاء يستعيد نجمه بعد الشفاء من الإصابة

استعاد الرجاء المغربي محمود بنحليب أحد أبرز نجومه وخاض التدريبات بعد غيابه خلال الأشهر الماضية.

ويستعد بنحليب من خلال التدريبات للمباريات المقبلة سواء المحلية أو القارية بعد غياب طويل.

وكشف موقع Le 360 sport أن عودة بنحليب للتدريبات الجماعية تزامنت مع استفادة اللاعبين من 3 أيام راحة عقب تأجيل مواجهة سريع وادي زم بسبب كورونا.

وأشار التقرير إلى جاهزية بنحليب للمشاركة في مباريات الدوري المغربي المقبلة والمنافسة في دوري أبطال إفريقيا حال استعاد لياقته البدنية بالكامل.

وكان بنحليب قد توج بلقب هداف بطولة الكونفدرالية الإفريقية منذ موسمين وساهم في فوز فريقه باللقب.

ويلعب الرجاء أمام الزمالك أحد يومي 16 أو 17 من شهر أكتوبر بينما الإياب في مصر بعد أسبوع.

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