المنتخب المغربية: أهلي جدة يشترط 4 ملايين يورو لرحيل بلايلي

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 18:19

كتب : FilGoal

الجزائر - غينيا - بونجاح - البلايلي

يشترط أهلي جدة الحصول على 4 ملايين يورو من أجل رحيل يوسف بلايلي الدولي الجزائري في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أهلي جدة قد ضم اللاعب في صيف 2019 ولمدة ثلاث سنوات ولكن دخل المحترف الجزائري في أزمة مع إدارة النادي التي استقرت على رحيله.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية وفقا لمصدرها أن الفريق السعودي استقر على بيع اللاعب بشكل نهائي ويرفض مبدأ الإعارة.

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وأشار التقرير إلى أن أهلي جدة يشترط حصوله على 4 ملايين يورو من أجل الرحيل.

وكشف التقرير المغربي عن تقديم كل من الترجي التونسي والأهلي المصري عرضا لضم بلايلي هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن الأهلي قدم عرضا مغريا للاستفادة من خدمات بلايلي ويسعى لحسم الصفقة.

وجاء قرار أهلي جدة بالاستغناء عن بلايلي بسبب رفضه استئناف التدريبات مع فريقه.

وتغيب بلايلي عن الرحلة الخاصة بنقله إلى السعودية وهو ما أثار غضب إدارة أهلي جدة.

وصرح طارق كيال المشرف العام على الكرة بأهلي جدة للصحافة السعودية أن قضية بلايلي معقدة لأنه لاعب غير منضبط والنادي لا يريد لاعب يشارك باسمه فقط ولكن يبحث عمن يقاتل في الملعب.

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