منافس الأهلي - تقارير مغربية: مدافع الوداد ينتقل إلى الدوري السعودي

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 18:01

كتب : FilGoal

الناهيري

وافق محمد الناهيري مدافع فريق الوداد على عرض الانضمام إلى العين السعودي، الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز هذا الموسم.

محمد الناهيري

النادي : المغرب - للمحليين

الوداد البيضاوي

ولم يعد الناهيري إلى المشاركة مع الوداد منذ استئناف النشاط بسبب عدم الاتفاق على تجديد تعاقده الذي انتهى بنهاية الموسم الجاري.

وكشفت مصادر لموقعي Le360 sport و صحيفة الأنباء المغربية عن إتمام الناهيري الاتفاق مع العين السعودي.

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وأشارت التقارير إلى انتظار اللاعب الحصول على التأشيرة الخاصة برحيله إلى السعودية من أجل التوقيع بشكل رسمي بعد الاتفاق على كافة الشروط الشخصية.

وتضاربت أرقام قيمة الصفقة المقرر أن تمتد لمدة موسمين بين المصادر المغربية.

إذ أوضح تقرير Le360 sport أن الصفقة بلغت 750 ألف دولار في الموسم الواحد وإضافة 100 ألف دولار في الموسم الثاني.

وينتقل الناهيري إلى العين السعودي في صفقة انتقال حر بسبب انتهاء تعاقده مع الوداد.

أما صحيفة الأنباء المغربية فكشفت أن قيمة التعاقد تبلغ 600 ألف دولار في الموسم الواحد.

وعقد سعيد الناصري رئيس الوداد أكثر من جلسة مع الناهيري في محاولة لإقناعه بالاستمرار مع الفريق لكنها باءت بالفشل.

وتقدمت إدارة الوداد بشكوى ضد اللاعب بسبب تمرده ورفضه خوض التدريبات أو المباريات منذ العودة بعد جائحة فيروس كورونا.

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