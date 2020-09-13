تقرير مغربي: جاساما يدير مباراة الأهلي في دوري الأبطال.. وتيسيما لـ الزمالك

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 16:15

كتب : FilGoal

جاساما

قالت صحيفة الصباح المغربية إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار باكاري جاساما وباملاك تيسيما لإدارة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتبت أن جاساما الجامبي سيدير مباراة الوداد والأهلي، بينما يقود تيسيما الإثيوبي لقاء الرجاء والزمالك.

ويستضيف المغرب مباراتي الذهاب للدور نصف النهائي في 16 و17 أكتوبر ويجري الإياب بعد أسبوع في مصر.

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وقاد جاساما 10 مباريات سابقة للأهلي فاز الأخير في 4 منها وخسر 3 مرات، أبرزها كأس السوبر الإفريقي 2013 حين انتصر الفريق الأحمر على ليوبار الكونغولي.

بينما أدار تيسيما مواجهتين للزمالك فاز بهما الفريق الأبيض، أبرزهما إياب نهائي الموسم الماضي من الكونفدرالية حين انتصر الأخير على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وكان مقررا إقامة نصف النهائي نهاية سبتمبر الجاري لكن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب أجل المواجهات للنصف الثاني من أكتوبر.

وقرر كاف إجراء قرعة في حال تأهل فريق مصري وآخر مغربي للنهائي، ليحدد مكان استضافة النهائي بين مصر والمغرب.

بينما لو النهائي مصري خالص أو مغربي خالص فيستضيف بلد المتنافسين المواجهة.

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