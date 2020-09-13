يوفنتوس يضرب نوفارا بخماسية في أول مباراة لـ بيرلو

استهل يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي استعداده للموسم الجديد بفوز ودي كاسح على نوفارا بنتيجة 5-0 يوم الأحد.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل.

المباراة هي الأولى لأندريا بيرلو المدير الفني الجديد للسيدة العجوز، خلفا لماوريتسيو ساري.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الوحيد في الشوط الأول، وذلك في الدقيقة 20.

وأضاف أرون رامسي وماركو بياتسا ومانولو بورتانوفا (هدفين) باقي الأهداف في الدقائق 55 و65 و90 و92.

لقاء يوفنتوس الافتتاحي في الدوري الإيطالي سيكون أمام سامبدوريا يوم 19 سبتمبر الجاري.

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