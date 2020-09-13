تايمز: مبابي أخبر باريس بنيته الرحيل الصيف المقبل

الأحد، 13 سبتمبر 2020 - 10:18

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

يخطط كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، للرحيل عن ناديه بعد عام من الآن.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

صحيفة "تايمز" البريطانية ذكرت أن مبابي أطلع إدارة سان جيرمان بالفعل على نيته الرحيل في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وبالتالي سيكون النادي مجبرا على بيعه قبلها بعام حتى لا يفقده مجانا حال عدم تجديده عقده.

أخبار متعلقة
صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول كلوب يتغنى بـ صلاح: لاعب استثنائي.. قدم أحد أفضل عروضه مع ليفربول أوساسونا يرحّب بـ قادش في الليجا ويقهره في معقله بثنائية هكذا يكون تأثير الصفقات.. ثنائي نيوكاسل الجديد يقهر وست هام ويكسر عقدة الـ 8 سنوات

وكان مبابي قد صرّح قبل عدة أسابيع بأنه مستمر مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وضع قد لا ينطبق على الموسم المقبل.

ويعد ريال مدريد أبرز المهتمين بـ كيليان مبابي، إذ يكن اللاعب إعجابا خاصا للمدرب زين الدين زيدان.

ويبتعد مبابي عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب إصابته بفيروس كورونا أثناء تواجده في معسكر منتخب فرنسا.

ويلعب مبابي في صفوف باريس سان جيرمان منذ صيف 2017 وقتما انتقل إليه معارا من موناكو، قبل أن يشتريه النادي العاصمي في العام التالي مقابل 145 مليون يورو.

وسجّل مبابي 30 هدفا في 37 مباراة مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي، وقاده للتتويج بالدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الرابطة الفرنسية، بالإضافة إلى وصافة دوري أبطال أوروبا.

اقرأ أيضا:

مباراة ودية بين الأهلي والزمالك لأجل مؤمن؟

الصحف الإنجليزية تتغنى بـ صلاح

مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد
نرشح لكم
أخر الأخبار
اسكواش - وادي دجلة يدعم صفوفه بضم كريم عبد الجواد وروان العربي 49 ثاتيه | رياضات أخرى
ثلاثية الشوط الثاني تحسم الأمر.. ليستر يفتتح الموسم بالفوز على وست بروميتش 57 ثاتيه | أوروبا
مهاجم منتخب كوسوفو ينضم إلى لاتسيو 20 دقيقة | أوروبا
تقرير مغربي: جاساما يدير مباراة الأهلي في دوري الأبطال.. وتيسيما لـ الزمالك 37 دقيقة | إفريقيا
روبرتسون: نحمد الله على وجود صلاح معنا ساعة | الدوري الإنجليزي
ماركا: عرض قطري كبير لـ لوكاس فاسكيز.. وهذا موقف ريال مدريد ساعة | أوروبا
انتهت الدوري الإنجليزي - وست بروميتش (0) (3) فوز أول للضيوف 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
وزارة الرياضة: لجان تفتيش ومتابعة من المحاسبات والجهات الرقابية على الهيئات الرياضية 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 وفاة عزمي مجاهد متأثرا بكورونا 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد "هاتريك" البداية مع ليفربول
قد ينال إعجابك