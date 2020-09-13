رئيس المقاصة: ألوم على بيراميدز تفاوضهم مع جلال أثناء الموسم.. ورغبة إبراهيم تحسم وجهته

لام محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة على بيراميدز التفاوض مع إيهاب جلال مدرب الفريق أثناء الموسم.

وقال عبد السلام في تصريحات لقناة النهار: "إيهاب جلال لم يتحدث معي بخصوص عرض بيراميدز، وألوم عليهم التفاوض مع مدرب يقود فريق وسط الموسم. أخلاقنا لا تسمح لنا بذلك".

وأضاف "إعلان إيهاب جلال مفاوضات بيراميدز في الإعلام قبل إخطاري؟ لا، هو كذلك يفضح بيراميدز. وإيهاب جلال تربطه علاقة وطيدة مع مصر للمقاصة ومعنا".

وانتقل رئيس مصر للمقاصة للحديث عن مستقبل محمد إبراهيم لاعب الفريق، فقال "بالنسبة لي، رغبة اللاعب هي الأساس وأبدى لي عن المقابل المادي المعروض".

واستمر "لم أتحدث معه ولم تصله عروضا رسمية، وهو حاليا يغلق هاتفه بسبب كثرة اتصالات الإعلام وهذا ذكاء منه لأن هدفه الأساسي هو العودة لمنتخب مصر في المعسكر المقبل".

عبد السلام أتم "استعارة محمود وحيد وأحمد الشيخ من الأهلي؟ لم أسمع بذلك سوى من الإعلام لكن لو عٌرض علينا الأمر فهما مرحب بهما طبعا في بيتهما وسبق واستعرنا الشيخ وكان هداف الدوري معنا وانضم لمنتخب مصر".

وكان إيهاب جلال المدير الفني لـ مصر للمقاصة قد صرّح بوجود مفاوضات مع بيراميدز.

وقال جلال أمس الجمعة عقب الفوز على طنطا: "حدثت مفاوضات أمس الخميس مع بيراميدز لكنني لا أستطيع الرحيل دون موافقة المقاصة".

وعن هل لديه رغبة في تدريب بيراميدز علق "لا أعرف، لم أجلس حتى الآن مع مدير أعمالي لرؤية الأقرب وأبلغت وليد هويدي مدير الكرة بمفاوضات بيراميدز".

وشدد "لا أستطيع الرحيل عن المقاصة دون موافقة الإدارة وجعل الفريق في موقع جيد في الدوري"

وعن هل يحقق بيراميدز طموحاته من الناحية الفنية أجاب "لديهم الكثير من اللاعبين الجيدين مثل الذين أمتلكهم في المقاصة ولا يقلون عنهم، في الأول وفي الآخر يهمني الهدف، وأنا سعيد بمكاني في المقاصة ولا أريد الاستعجال".

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 45 نقطة.

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