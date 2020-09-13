وزير الرياضة: مستعدون لإجراء انتخابات أو قرار بالمد للجنة الخماسية.. ولم يٌطلب منا استضافة انتخابات كاف

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة عن الاستعداد لأي قرار يصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن مستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال أشرف صبحي لقناة "أون تايم سبورتس 1": "نحترم الاتحادين الدولي والإفريقي وكل الاحتمالات بخصوص فترة عمل مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل مفتوحة".

وأوضح "من الممكن أن تحدث انتخابات لاختيار مجلس يستمر حتى الدورة الأوليمبية المقبلة في صيف 2021، أو يتم المد مرة أخرى للجنة الخماسية ولكننا سنحترم أي قرار يتخذه فيفا".

واستدرك "دورنا الرقابي هو تكثيف الرقابة على الاتحادات الرياضية بالتعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات وسنطبق القوانين، ولا نريد حدوث مناوشات أو طعن على الانتخابات كما كان يحدث من قبل".

وأكمل "نتابع الموقف ومع احترامنا للمؤسسات الدولية التي سيكون لها القرار، ستتسم الانتخابات بطابع قانون الرياضة المصري وجاهزون لأي قرار وسنتابع تنفيذه".

كان فيفا خاطب اللجنة الخماسية بضرورة إرسال خارطة الطريق المعدلة ومحدد بها موعد الجمعية العمومية لاعتماد تعديلات اللائحة الجديدة، وكذلك موعد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد على أن ينتهي كل ذلك قبل موعد أقصاه ٣٠ نوفمبر المقبل، وهو نهاية مدة عمل اللجنة بعد تمديد استمرارها لأربعة أشهر إضافية. ( اقرأ التفاصيل )

وانتقل صبحي للحديث عن حقيقة التنسيق مع هاني أبو ريدة عضو المكتبين التنفيذيين لفيفا وكاف بشأن استضافة كونجرس كاف في مارس المقبل، والذي قرر المكتب التنفيذي إقامته في المغرب.

وعن ذلك، قال: "هذا الأمر لم يكن مطروحا ولا أتدخل في الشأن الداخلي لإدارة الاتحادات ولم يُطلب منا التقدم لاستضافة كونجرس كاف".

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